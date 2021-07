Kourtney Kardashian provoca rumores de compromiso con Travis Scott

A la estrella se la vio con un par de orejas nupciales de Minnie Mouse mientras posaba para una foto de un fan en Disneyland.

Kourtney Kardashian provocó rumores de compromiso cuando se la vio con un par de orejas nupciales de Minnie Mouse mientras posaba para una foto de un fan en Disneyland con su novio Travis Barker el domingo.

Los fanáticos de la estrella de reality show parecían convencidos de que su amada estrella se comprometió después de ver su maravillosa foto.

Kourtney y Travis no han dudado en admitir su amor mutuo en una serie de imágenes que han llevado a muchos a especular que la pareja podría casarse muy pronto.

La estrella de ‘Keeping Up with the Kardashians’ avivó los rumores mientras usaba un par de orejas blancas de Minnie Mouse, con un lazo blanco y un velo de novia largo.

La mujer de 42 años y su novio Travis estaban disfrutando de un día en Disneyland en California con los dos hijos del músico de su matrimonio con su ex esposa Shanna Moakler.

Los fanáticos se apresuraron a ponerse de acuerdo sobre el significado detrás de la elección de recuerdo de Kourtney, y muchos especulan que es otra señal de que ella y su novio músico están comprometidos para casarse.

Sin embargo, un usuario de Instagram ofreció una posible explicación racional del sombrero nupcial, sugiriendo que Kourtney Kardashian tomó prestadas las orejas del fan en la imagen para la foto.