Gisele Bündchen reconoce que ya pensó en el su¹cidi0

La modelo está abriéndose sobre su vida en una nueva entrevista…

En medio a la promoción de su nuevo libro de recetas, «Nourish», la brasileña Gisele Bündchen abrió su corazón y habló sobre los problemas que enfrentó en el início de su carrera.

Gisele confesó que pensó en suicidarse cuando estaba en la cima de su carrera como modelo, porque se sentía asfixiada por su agitada agenda de trabajo y frecuentemente tenía ataques de pánico.

Le dijo al periodista Lee Cowan, del programa “CBS News Sunday Morning»:

“Sabes, estaba en túneles. No podía respirar. Y luego comencé a estar en los estudios y me sentí como asfixiada”, afirma.

Dijo que su pensamiento suicida surgió cuando vivía en el noveno piso de un edificio mientras trabajaba como modelo y tenía que subir las escaleras por temor a quedarse atrapada en el ascensor.

Gisele agregó: “Estaba hiperventilando… sabes, cuando no puedes respirar incluso cuando las ventanas están abiertas, sientes que no quieres vivir así, ¿sabes a qué me refiero?».

Cuando Lee le preguntó si había pensado en “saltar” del bloque de departamentos, Gisele respondió: “Sí. Por como un segundo”.

La brasileña habló por primera vez de sus pensamientos suicidas en 2018, antes del lanzamiento de sus memorias ‘Lessons: My Path to a Meaningful Life’.

Ella le dijo a People en una entrevista para promocionar el libro en aquella ocasión: “De hecho, tuve la sensación de que ‘si simplemente saltara desde mi techo, esto terminaría y nunca tendría que preocuparme por esta sensación de que mi mundo se cierra’. «

Sin embargo, asegura que ahora se encuentra en un lugar mejor y vive su vida al máximo.