Actriz es encontrada muerta junto a su novio

Según la prensa estadounidense, la ex estrella porno y presentadora de PlayBoy TV, Jesse Jane, murió a los 43 años tras una supuesta sobredosis. Jesse, cuyo nombre real es Cindy Howell, fue encontrada muerta por la policía en una casa en Moore, Oklahoma, junto a su novio Brett Hasenmueller. La policía descubrió los cuerpos en la residencia cuando fueron llamados para hacer un control de bienestar en la propiedad.

Cuando el jefe de Brett no supo nada de él en unos días, supo que algo andaba mal, por lo que pidió a las autoridades que lo comprobaran. No está claro cuánto tiempo estuvieron Jesse y Brett en la casa y aún no se ha revelado la causa exacta de la muerte.

Fuentes policiales dijeron a TMZ que las muertes parecen ser el resultado de una sobredosis de drogas. Una investigación está en curso.

Jesse saltó a la fama en el mundo del cine para adultos después de comenzar su carrera en Digital Playground. Unos meses después de firmar un contrato con la empresa, apareció en Family Business de Showtime. La estrella porno ha aparecido en varias películas para adultos y presentó un popular programa en vivo titulado «Night Calls» y «Naughty Amateur Home Videos» de Playboy TV.

Jesse Jane incluso anunció su retiro de la industria para adultos en 2017. Deja un hijo.

Jesse era un gran nombre en el mundo del cine para adultos y presentó varios premios, incluidos los premios AVN y los premios XBIZ. También lanzó su propia línea de juguetes sexuales.