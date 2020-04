Álbum de Mariah Carey E = Mc2 vuelve al top de iTunes 12 años después de su lanzamiento

Los fans de Carey ayudaron a que su álbum de 2008, E = Mc2, volviera a la cima de la lista de álbumes.

Los fans de Mariah Carey ayudaron a que su álbum de 2008, E = Mc2, volviera a la cima de la lista de álbumes de iTunes en los Estados Unidos, gracias a una campaña de hashtag en Twitter.

Los fanáticos de Carey han utilizado con frecuencia las redes sociales para recuperar los lanzamientos anteriores de la diva en las listas: en 2018, la tendencia #JusticeForGlitter vio al álbum de la banda sonora de la estrella encabezar esa lista, así como también el clásico navideño All I Want for Christmas is You, a la cima del Billboard Hot 100 el año pasado (2019), dando a Carey su 19 ° número uno en los Estados Unidos.

El lunes (27 de abril ), los fans una vez más obtuvieron un éxito, al ver E = MC2, que superó el Billboard 200 en su lanzamiento inicial y generó éxitos, incluidos Touch My Body y Bye Bye, de regreso a la parte superior de la tabla de descargas.

Al despertarse con las noticias, Mariah escribió en Twitter: “¿Qué está pasando?” junto con una serie de varios emojis. Ella agregó: “¡Tan abrumada por este momento! Gracias #lambily por siempre levantarme el ánimo y darme vida … Te amo para siempre ”.

La estrella reveló que planeaba “celebrar” el logro con un “momento de canto”, y pidió a los fanáticos que enviaran solicitudes del álbum para que ella actuara.

Mariah lanzó su álbum más reciente, Caution, en 2018.