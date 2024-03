Alfredo Adame, eliminado de la Casa de los Famosos

El actor y conductor no logró permanecer en la casa más famosa de México…

Alfredo Adame se convirtió en el último integrante eliminado del popular reality de Telemundo.

El actor y conductor estuvo nominado junto a Cristina Porta, Maripily Rivera y Lupillo Rivera, éste último con quien Adame tuvo fuertes encontronazos, inclusive estuvieron a punto de llegar a los golpes.

Alfredo agradeció a quienes lo apoyaron con su voto para permanecer en la casa:

“Gracias a todos los que me apoyaron amigos, no se me olvida todo lo que hicieron por mí”.

Antes de la decisión final, Adame se mostraba muy seguro de sí mismo, y hacía alarde de que se quedaría, pero no fue así.

El actor se suma a los otros ocho famosos que tuvieron que abandonar la casa: Leslie Gallardo, Fernando Lozada, Mariana González, Thalí García, Sophie Durand, Guty Carrera, Robbie Mora y Carlos Gómez ‘El cañón’.