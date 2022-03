Amanda Bynes ya es una mujer libre de nuevo

La exactriz conmemora el fin de su tutela tras nueve años bajo los cuidados de su madre…

Amanda Bynes finalmente ha recuperado su ‘libertad’ tras nueve años bajo la tutela de su madre. Un juez rescindió oficialmente su tutela el martes 22 de marzo, y ahora la actriz de “What a Girl Wants” dijo que está “emocionada” por su futuro.

La exactriz de 35 años expresó su entusiasmo en un comunicado compartido la revista People, a través de su abogado, David A. Esquibias.

Noticia relacionada: Amanda Bynes pide el fin de su tutela

“Tras la decisión de hoy del juez de terminar mi tutela, me gustaría agradecer a mis fans por su amor y buenos deseos durante este tiempo. También me gustaría agradecer a mi abogado y a mis padres por su apoyo durante los últimos nueve años. En los últimos años, he estado trabajando arduamente para mejorar mi salud para poder vivir y trabajar de forma independiente, y continuaré priorizando mi bienestar en este próximo capítulo. Estoy entusiasmada con mis próximos proyectos, incluida mi línea de fragancias, y espero poder compartir más cuando pueda”, dijo.

Los padres de Amanda Bynes también se sintieron satisfechos con el resultado, especialmente su madre, Lynn Bynes, según su abogada Tamar Arminak:

“No podría estar más orgullosa de lo que Amanda ha logrado en los últimos años difíciles… Sé que tanto la madre como la hija están felices de reiniciar una relación que no incluye esta tutela y concentrarse en las infinitas posibilidades disponibles para Amanda ahora que la tutela ha terminado”.