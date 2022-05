¿Amber Heard podría ir a la cárcel si pierde la demanda?

A partir de este martes 31 de mayo los jurados vuelven a deliberar…

Con el final del juicio por difamación de Johnny Depp y Amber Heard la semana pasada, ahora se especula cuál será el veredicto del jurado este martes 31 de mayo, cuando ellos se reúnen de nuevo para deliberar.

Algunos especialistas apuntan un resultado favorable para Johnny Depp. Lo que está en juego es la reputación de ambos actores, así como US$ 50 millones para Depp y US$ 100 millones para Heard.

Si el jurado determina que Heard difamó a Depp, se le podría ordenar que pague los US$ 50 millones completos, o el jurado podría recomendar que se otorgue a Depp más o menos de esa cantidad.

Aunque el caso se está viendo en la corte, no hay cargos penales que se presenten o puedan presentarse contra ninguna de las partes. Esto se debe a que el caso es un conflicto civil y no un caso penal. No hay posibilidad de que Depp o Heard vayan a prisión.

De acuerdo con el diaro AS, esto significa que ninguna de las partes está sujeta a cargos penales. No hay condenas penales que surjan del resultado del juicio.