Ana Brenda Contreras se pone incómoda por pregunta sobre Iván Sánchez y Camila Sodi

La actriz, quien fue prometida de Iván Sánchez hasta su ruptura, se incomoda que le cuestionen sobre el nuevo romance del actor.

Ana Brenda Contreras responde incómoda a pregunta en relación a las fotos publicadas de su ex novio Iván Sánchez con Camila Sodi vacacionando en Ibiza.

La actriz entrevistada en el matutino ‘Despierta América’ fue sorprendida con la pregunta acerca de su opinión de la relación del español con Sodi, a lo que ella respondió: “No me afecta, pero me pone nerviosa que me pregunten en un programa, porque a cualquier persona que le pregunten cosas de su ex, que obviamente ya pasó es incómodo. Yo creo que todo mundo tiene derecho a ser feliz, y para adelante, la vida es corta y cada quién haga lo que quiera, y que sean felices ¿no?”.

Ana Brenda e Iván destaparon su relación en 2016 cuando fueron captados vacacionando en Puerto Escondido, Oaxaca, viviendo un tórrido romance que terminó hace tiempo, quedando según ellos han comentado, en una relación muy cordial.