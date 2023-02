Ana María Alvarado revela que Maxine Woodside la despidió: ‘Hoy es el peor día de mi vida’

La conductora lamentó que Maxine la despidió tras 32 años de trabajar en el programa…

Con un video en vivo a través de sus redes sociales Ana María Alvarado confirmó que Maxine Woodside la demitió del programa «Todo para la Mujer», después de más de 30 año como parte del noticiero.

“Lamento comunicarles que Maxine me despidió. Se acabó mi ciclo en el programa, de 32 años ininterrumpidos, de estar trabajando todos los días, que no falté más que en vacaciones y honrosas excepciones como enfermedad, pero la verdad siempre fui muy cumplida, profesional, atenta a todas mis labores, a donde me mandaban, viajes, entrevistas, eventos, siempre lo cumplí al cien por ciento”, comentó, asegurando que se sentía muy triste por ahora estar sin trabajo.

Ella afirmó que los cambios se dieron desde finales de 2022, ya que comenzaron a reducir sus participaciones en el programa: de cinco veces a la semana s redujo a un día, los martes, y nada más:

“Cuando cambian las condiciones de trabajo y la actitud de la persona que te contrató no es la misma, en este caso de Maxine, uno siente definitivamente que ya no te quieren ahí», lamentó.

«Cuando llegas a un programa y veo que Maxine me voltea la cara, que a duras penas me voltea a ver, que en los cortes comerciales se voltea así, definitivamente para hablar tan solo con Shanik [Berman], uno se da cuenta y es obvio: ya no me quieren aquí”, señaló.

Alvarado aclaró que ahora lo único que quiere es que tras su despido, se le otorguen sus derechos y respeten su antiguedad en el programa.