Ariana Grande planea una boda de “cuento de hadas” con Dalton Gómez

La cantante de 27 años ya comenzó los preparativos para convertir su boda en un evento importante.

Según los informes, la actriz estadounidense Ariana Grande está planeando tener una boda de cuento de hadas con su prometido Dalton Gómez. Se dice que el cantante de 27 años ya comenzó los preparativos para convertir su boda en un evento importante en la historia del mundo del espectáculo.

La boda de la cantante de Positions será tan grandiosa como un evento de cuento de hadas, según publica la revista OK!.

“Ariana ha comenzado a armar sus planes de boda con su prometido Dalton Gómez, y va a ser un evnto masivo. La pareja está mirando hacia fin de año cuando esperan que las restricciones de COVID-19 hayan disminuido”, dijo una fuente mientras hablaba con la revista.

El medio de comunicación también dijo que la cantante de Rain On Me invitará a sus amigos famosos al evento, incluidos Justin Bieber, Nicki Minaj, Jimmy Fallon, Miley Cyrus, Camila Cabello, Meghan Trainor y sus compañeros de The Voice: John Legend, Kelly Clarkson, y Blake Shelton.

La fuente dijo a la publicción que su hermano Frankie Grande y su madre le están echando una mano para que sea todo un espectáculo. El medios también citó a la fuente diciendo que Barbra Streisand cantará en su boda.