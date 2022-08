Autora real revela cómo la reina Elizabeth II se ‘acercó’ a Kate Middleton

La monarca de 96 años hizo Kate saber que era bienvenida en la familia real…

La autora real Katie Nicholl lanzará su nuevo libro sobre la familia real el próximo noviembre llamado “The New Royals, Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown” [La nueva realeza, El legado de la reina Elizabeth Il y el futuro de la corona], y en él cuenta algunos datos curiosos sobre la monarca de 96 años.

En uno de los capítulos, Katie recuerda cómo fue el primer viaje de vacaciones de Kate Middleton con la Reina y cómo la Reina demostró que la aprobaba como la futura esposa de su nieto heredero, el príncipe William.

Nicholl afirma que la soberana “encontró una forma curiosa de transmitir a la duquesa de Cambridge que se convertiría en parte de su círculo de confianza”, al permitirle que ella se llevara su cámara fotográfica a las vacaciones familiares en Balmoral en Escocia, algo que estaba completamente prohibido.

“Hasta ese momento, la Reina solo había conocido a Kate brevemente durante la boda de Peter y Autumn Phillips, pero hizo todo lo posible para que se sintiera bienvenida y le dio permiso para tomar fotografías en Balmoral”, escribió Katie.

La invitación a Balmoral y la muestra de confianza confirmaron que Su Majestad estaba interesada en tener a Kate en su “círculo íntimo”, señala la autora.