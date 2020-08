Autores de ‘Finding Freedom’ recopilaron información de amigos y asesores de los Sussex

Los creadores del libro aclaran que Meghan y Harry nunca se sentaron con ello para darles información sobre su vida.

Los autores del libro ‘Finding Freedom’ aclaran que Meghan y Harry nunca se sentaron con ello para darles información sobre su vida, sino que todo se recopiló a través de ayudantes y confidentes de los duques de Sussex.

El libro escrito por Carolyn Durand y Omid Scombie es un trabajo en el que no colaboraron Meghan y el príncipe, y Scombie así lo deja muy claro: “Es muy importante recalcar que esta es una biografía no oficial y no autorizada. Si bien es cierto que conocíamos los temas sobre lo que escribíamos, también era importante establecer cierta distancia con la pareja. Al final lo que quieres lograr es proporcionar un retrato equilibrado y objetivo de quiénes son”.

Sin duda Scombie y Durand tuvieron muy buenos informantes, ya que el libro tiene detalles muy privados, muy personales, que penetran en las entrañas de la vida de esta famosa pareja en el complicado ambiente de la monarquía del Reino Unido, y de las élites cercanas que criticaron mucho la decisión de Harry de casarse con una actriz norteamericana, y no elegir a una chica de la nobleza o de alguna potentada familia europea.