Billie Eilish afirma que el Síndrome de Tourette es desafiador

La cantante padece del trastorno desde que tenía 11 años…

Billie Eilish se sinceró sobre su condición: hace unos años reveló que padece el Síndrome de Tourette, diagnóstico que recibió cuando tenía apenas 11 años de edad – un trastorno neuropsiquiátrico caracterizado por múltiples tics motores o vocales.

Y es que esta semana la cantante confesó que ha sido muy difícil sobrellevar las crisis, evidenciadas por movimientos involuntarios de orejas, cejas y hasta músculos de los brazos, situación que ha sido desafiante debido a las críticas que ha recibido.

Al mismo tiempo que confiesa que le gusta hablar sobre el asunto:

“Me encanta responder preguntas sobre eso, porque es muy, muy interesante. Y también me confunde. No entiendo. Para mí es muy agotador. No es que me guste, pero siento que es parte de mí”, aseguró.