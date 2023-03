Blac Chyna sigue su jornada para recuperar la salud tras desistir de procedimientos estéticos

La ex de Rob Kardashian sigue firme en su decisión de mejorar su salud y aceptarse como es…

Blac Chyna se mantiene firme en su decisión de eliminar de su cuerpo todas las sustancias tóxicas a las que se sometió a través de procedimientos estéticos.

Luego de pasar más de ocho horas de cirugía para retirar las prótesis de silicona y eliminar las inyecciones de silicona en su trasero, también se sometió a un procedimiento en su rostro para disolver los rellenos faciales.

La famosa exnovia de Rob Kardashian, madre de su hija Dream Kardashian, explicó que todo lo que ha hecho para recuperar su salud son procedimientos dolorosos pero confía en que es lo correcto.

«Estoy en camino de que me quiten estos rellenos de las mejillas y la barbilla porque eso es suficiente», dijo, y agregó que el proceso «quema mucho o pica». «Ni siquiera me preocupa que no se queme, solo quiero sacarlo», se justificó.

Este jueves Chyna compartió con sus seguidores el momento en que se convirtió y fue bautizada.