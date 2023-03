Blake Lively y Ryan Reynolds posan por primera vez con todos sus hijos

La pareja es muy reservada sobre su vida familiar…

Blake Lively y Ryan Reynolds son muy reservados sobre su vida familiar, pero el fin de semana sorprendieron al llevar a sus tres hijas James, de ocho años, Betty, de seis, e Inez, de tres, y a su bebé recién nacido a ver un partido de fútbol femenino, equipo del cual Ryan es copropietario, Wrexham, del País de Gales.

Ryan y Blake vieron a las mujeres de Wrexham ganar de 2-1 contra las Quay Nomads de Connah.

La pareja posó para varias fotos con sus cuatro hijos, marcando así la primera aparición pública del bebé, cuyo sexo y nombre aún es un misterio.

Durante el partido, Blake y Ryan se turnaron para sostener al recién nacido mientras las hijas posaban frente a sus famosos padres. Tuvieron cuidado de no revelar el género de su hijo a través de sus ropitas, aunque algunos medios creen que finalmente tienen un niño varón.

Ryan mostró su apoyo al equipo antes del partido al compartir un mensaje sincero en Instagram que decía: «Este domingo las chicas de @wrexhamafcwomen saltan al campo en el Racecourse Ground. Estas mujeres han estado increíbles toda la temporada (…) Nos vemos allí».

