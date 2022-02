Britney Spears quiere que su hermana pase por un detector de mentiras

Y siguen los pleitos entre las dos en las redes sociales…

Britney Spears ha vuelto a atacar a su hermana Jamie Lynn Spears en las redes sociales, agregando más combustible al pleito familiar. Y todo gracias al libro recientemente publicado de Jamie, Things I Should Have Said, donde la actriz y cantante hace revelaciones sobre su relación con la estrella del pop.

El libro parece ser un éxito en Estados Unidos, donde fue lanzado, y Jamie Lynn Spears celebró que la publicación sea una de las más vendidas en la actualidad.

Britney no dudó en criticarla: “Bestseller nacional ???? Lo sé… el momento de tu libro fue increíble, Jamie Lynn… ¡especialmente sabiendo que el mundo entero no tenía idea de lo que realmente me hicieron!”, escribió Britney a través de Instagram, compartiendo un video del programa de televisión The Real, en donde los conductores estaban discutiendo el libro.

En el video, Adrienne Bailon habló sobre sus pensamientos sobre la rivalidad entre hermanos y la importancia de la lealtad familiar.

“Si quieres limpiar tu nombre, ese soy yo, soy una persona súper orientada a la familia”, dijo la estrella de Cheetah Girls, de 38 años. “Amo a mi hermana, mi hermana y yo somos así [unidas]. La lealtad en mi familia es muy importante y la lealtad en mi hermandad es muy importante. ¿Para quién es importante limpiar tu nombre? ¿Tu hermana o la población en masa?”, criticó la mujer.

Britney continuó: “Felicitaciones superventas… ¡¡¡No me sorprende en absoluto!!! El valor que tienes para vender un libro ahora y hablar mierd* (…) ¡Me gustaría que hicieras una prueba de detector de mentiras para que toda esta gente pueda ver que estás mintiendo sobre mí!”, concluyó Spears.