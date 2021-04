Catherine Zeta-Jones dice que ganar un Oscar no fue su momento de mayor orgullo

La actriz asegura que contrario a lo que se podría creer, ganar el Oscar no es el mayor orgullo que tiene en la vida.

Catherine Zeta-Jones dijo el lunes que dar a luz a su hija Carys fue su momento de mayor orgullo, y no como muchos pensarían que fue al ganar un Oscar.

Ella dijo esto mientras le deseaba felicidades a Carys Zeta en su cumpleaños número 18. Usando Instagram, publicó una foto con su hija y un chat en línea con Carys que tuvo lugar entre ellas.

“¡Feliz cumpleaños número 18 Carys Zeta! Eres todo, y todo eres tú. Gracias por la alegría que me traes. A las 5 am esta mañana, me enviaste un mensaje de texto para agradecerme por darte a luz. Ese es el tipo de mujer que eres. Amable. Tu sabiduría supera a tu número a tus años. Tu belleza es profunda y tu corazón es lo suficientemente grande como para amar y envolver al mundo, tu sentido del humor …… muy importante … es insuperable. Te amo ángel. Mamá “.

Catherine Zeta-Jones ganó un Oscar por su papel en ‘Chicago’.