Colaboración de Ariana Grande y The Weeknd ‘Save Your Tears’ encabeza lista Billboard

La cantante estadounidense y The Weeknd están creando mucho revuelo en estos días, ya que recientemente su éxito Side To Side, se disparó al puesto número uno en la lista de música.

El remix de Save Your Tears saltó cinco posiciones para encabezar el Billboard Hot 100. Los dos cantantes lanzaron la versión remix de su colaboración, junto con la canción y un video musical animado el 22 de abril de 2021.

El sencillo Save Your Tears, es un remix del álbum After Hours de The Weeknd, y su última colaboración.

El video musical animado presenta caricaturas de ambos cantantes jugando dentro de una instalación genética diseñada para crear humanos.