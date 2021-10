Eduardo Verástegui es punido por Twitter por difundir fake news

El actor fue criticado por su postura antivacuna Covid-19…

Eduardo Verástegui sigue causando polémica por su postura anti vacuna Covid-19. El actor opina que ‘seguramente detrás de esto existe toda una conspiración’, además de considerar que ‘las vacunas tienen efectos nocivos para la salud’.

Verástegui escribió recientemente en su cuenta de Twitter:

“No me he ‘ba-kunado’, ni me voy a ‘ba-kunar’. No confío en las personas que están detrás de las vacunas. Sobrios, alertas y vigilantes #Efectos Secundarios”, señaló, al mismo tiempo que recibió una lluvia de críticas negativas.

Un seguidor del actor afirmó que él no podía ser más ‘ignorante’.

Y debido a su posición antivacunas, Twitter le cerró la cuenta un par de horas, para que borrara sus publicaciones y fake news.