El gran desafío personal de Kim Kardashian

Aunque su marido Kanye West tiene controversias frecuentes en las redes sociales, ella quiere estar ahí para ayudarlo.

Kim Kardashian enfrenta un gran desafío personal debido a su esposo Kanye West y sus controversias más recientes en Twitter. Pero según una fuente cercana a la empresaria, ella quiere ‘estar ahí’ para Kanye y ayudarlo. Lo que pasará después, nadie lo sabe.

Por ahora, la estrella de Keeping up with the Kardashians apoya plenamente a su esposo, a pesar de sus controvertidos tweets recientemente, donde criticó a Universal Music, compartió un video orinando en uno de sus premios Grammy y el extraño mensaje que le escribió a su hija North, y luego lo borró.

La fuente señaló a la revista Us Weekly: “Kim sigue siendo increíblemente paciente y comprensiva sobre el deseo de Kanye de postularse para presidente. Ella solo quiere pasar los próximos meses en paz. Está dando un paso atrás mientras Kanye hace lo que quiere para sentirse feliz. Kim y Kanye están bien. Kanye está en un mejor estado mental. Su matrimonio aún debe resolverse, pero Kim se está comunicando con él. Él no la excluye y quiere estar con su familia”, asegura el informante.

“Kim todavía está enfocada en sanar su relación, a pesar de las dificultades”, justifica.

La revista People también habló sobre la paciencia de Kim y escuchó a una fuente cercana a la familia, quien comentó: “Quedarse en cuarentena ha sido difícil para Kanye y, a su vez, también ha sido difícil para ella. Su matrimonio definitivamente enfrentó algunas dificultades y simplemente estaba soportando con Kanye sin poder estar completamente presente para su familia, pero al final de cuentas, Kim quiere mantener a todos juntos y arreglar las cosas para sus hijos”.