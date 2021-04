El príncipe Philip planeó de manera meticulosa su funeral

El príncipe planeó desde hace muchos años su despedida, y hasta previó que un fotógrafo captara todo desde un primer plano.

Según el fotógrafo de la realeza Arthur Edwards, que ha cubierto a la familia real durante más de 40 años, el príncipe Philip planeó meticulosamente su propio funeral, mucho antes de su muerte el 9 de abril, a los 99 años.

Y según el diario The Sun, hay un detalle sorprendente al que prestó atención durante los preparativos de su despedida: quería que un fotógrafo se escondiera dentro de un falso pilar de la iglesia para sacar fotos en primer plano de su funeral.

Y ese papel lo ganó Edwards, responsable de varias fotos personales de miembros de la familia real. Dijo que el punto de vista único donde se encontraba le permitió capturar “el dolor de la familia de cerca” durante el funeral del príncipe Philip el sábado (17 de abril).

Arthur Edwards detalló su experiencia para The Sun, escribiendo: “El duque, que planeó cada momento de su funeral en movimiento, me encargó, como fotógrafo, que me escondiera dentro de un pilar falso en la parte superior de las escaleras que conducen a la Capilla de San Jorge. Con una hendidura en forma de buzón, era como los escondites de observación de aves donde el príncipe Philip pasaba horas durante su retiro en Sandringham, su finca de Norfolk”, dijo el profesional, que se puede ver en las fotos del triste suceso.

“Desde el punto de vista más inusual de mis 44 años fotografiando a la realeza, estaba lo suficientemente cerca como para ver al príncipe Charles, el hombre al que he conocido durante más de la mitad de su vida, luciendo devastado”, agregó. “Casi llorando, pude ver que se dio cuenta del peso de la tarea que tenía por delante para cuidar a su madre y la monarquía”, dijo.

También dijo que desde su posición pudo observar al príncipe Harry y al príncipe William mientras caminaban en la procesión. Arthur reveló que, desde su perspectiva, los hermanos ‘nunca se miraron’ cuando entraron a la capilla.

Arthur se sintió aliviado al ver que ambos fue sorprendidos hablando entre ellos después del servicio y escribió sobre el Príncipe Philip: “Fue una señal de que estaba orando por este rey para mostrar que hay esperanza de reconciliación en la Casa de Windsor”.

Arthur Edwards pudo convivir estrechamente con la realeza. Ha fotografiado siete bodas reales, cuatro funerales y siete nacimientos reales desde 1977.