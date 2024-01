Eso se dijeron Kylie Jenner y Timothée Chalamet en los Golden Globe

La pareja demostró que está súper enamorada…

Kylie Jenner acompañó a su novio Timothée Chalamet a la entrega de los «Globos de Oro 2024», que tuvo lugar el domingo (7) en Los Ángeles. El actor fue nominado en la ceremonia de este año en la categoría de Mejor Actor en una Película – Musical o Comedia por su papel en «Wonka».

Los dos lucieron súper enamorados, sentados uno al lado del otro en la mesa e intercambiando miradas amorosas durante un receso de la premiación.

Un video de este momento se volvió viral y los fanáticos de la pareja pidieron ayuda a los ‘lectores de labios’ para saber qué se decían.

No solo se besaron mientras una cámara los enfocaba durante una pausa comercial, sino que la pareja también pareció intercambiar algunas palabras muy dulces. Según el canal E! en un momento se vio a Jenner aparentemente diciéndole a Chalamet «Te amo», mientras estaban siendo filmados.

Un TikToker que usa el nombre de usuario @sneakybrownnoser_ compartió su interpretación de lo que se dicen Jenner y Chalamet. Él expresa la conversación en la que Chalamet y Jenner aparentemente se dicen que se aman.

Chalamet luego dice: «Gracias por venir». Jenner supuestamente le responde: «Sólo me importa a ti. No me hacía falta algo así».

La estrella de «The Kardashians» luego parece agregar un cumplido al collar de Chalamet y los dos continúan mirándose profundamente a los ojos. Un usuario comentó: “Deberían tener una película”.