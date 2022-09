Esposa de Ernesto D’Alessio acepta crisis en su matrimonio

Charito lamentó el morbo de algunas personas en relación a su situación…

Tras 15 años de relación, el matrimonio de Ernesto D’Alessio y su esposa Rosario Charito Ruiz pasa por un momento difícil, de acuerdo con la revista People en Español.

Charito aclaró a traves de las redes sociales los rumores de una posible separación:

«Respuesta a los rumores acerca de nuestra relación: Somos un matrimonio que efectivamente está enfrentando una crisis, PERO JUNTOS, y sé que saldremos de esta. Creo que en momentos así en vez de atacar y señalar, el apoyo entre mujeres debería ser más fuerte. No es necesario inventar versiones que pueden hacer más daño», señaló en su desahogo.

«Con la verdad que Ernesto y yo sabemos es más que suficiente. No es necesario hacer conjeturas acerca del por qué seguimos luchando por nuestro matrimonio. Es muy triste saber que lejos de apoyarnos entre mujeres porque no soy la única que ha vivido algo así, estén buscando versiones alternas sin pensar en el daño que pueden generar no a mí o a mi esposo, sino a mis hijos», aseveró.

«Entiendo que nada de lo que yo diga va a satisfacer el morbo de algunas personas, pero aun así quiero acudir a la bondad que en el fondo todos tenemos y de todo corazón pedirles empatía y privacidad en este tema ya que es un tiempo difícil para nosotros», sostuvo.