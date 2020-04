Estrella de Duran Duran, John Taylor, está luchando contra el Covid-19

El bajista reveló que dio positivo por el coronavirus hace tres semanas, y sufrió lo que se sintió como una “gripe turbocargada”.

La estrella de Duran Duran, John Taylor, se ha unido a la creciente lista de músicos que luchan contra COVID-19.

“Tal vez soy un hombre de 59 años particularmente robusto, me gusta pensar que lo soy, o tuve la suerte de tener solo un caso leve de Covid-19, pero después de una semana más o menos de lo que describiría como una ‘gripe turbocargada’. Salí sintiéndome bien, aunque debo admitir que no me importó la cuarentena, ya que me dio la oportunidad de recuperarme realmente”, escribió Taylor en Twitter.

“Estoy hablando en respuesta a la enorme cantidad de miedo que genera la pandemia, algo de lo cual está totalmente justificado, y mi corazón está con todos los que han tenido que lidiar con la pérdida y el dolor reales. Pero quiero hacerle saber que no siempre es un asesino, y que podemos y venceremos esta cosa “.

John se une a estrellas como la actriz Marianne Faithfull, la estrella de Bon Jovi, David Bryan, John Prine, Christopher Cross, Jackson Browne, Placido Domingo y Pink, que se encuentran en varias etapas de la lucha contra el virus, que se ha cobrado la vida del líder de Fountains of Wayne, Adam Schlesinger, los grandes del jazz Bucky Pizzarelli y Wallace Roney, la estrella del country Joe Diffie, el líder de los Arrows, Alan Merrill, y la leyenda del afro-jazz Manu Dibango, entre otros.