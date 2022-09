Eugenio Derbez pasa la mayor parte del tiempo sedado debido al dolor

El comediante sigue en recuperación tras haber sufrido una severa caída…

La situación del comediante Eugenio Derbez tras sufrir una severa caída que le fracturó el hombro en varias partes, es crítica todavía.

Según su hijo José Eduardo Derbes, Eugenio está sedado ‘para que no sufra’, señala.

Al actualizar sobre la salud de su padre, él dijo a los medios de comunicación:

“Lo que yo tengo entendido es que se cayó y se rompió en varias partes el hombro. Creo que estaba jugando estas cosas de realidad virtual (…) Mandaron un video de él donde lo estaba checando el doctor y yo pregunté qué había pasado pero no me decían bien a bien. Ya después Vadhir [Derbez] me dijo que había sido un problema de hombro y que estaba muy lastimado, muy roto”, comentó.

“Simplemente se cayó y no se con qué se pegó. Lo que pasa es que el dolor es muy fuerte para él y ha sido complicado dormir y moverse, lo tienen sedado bastante tiempo para que no sufra y por eso ha estado alejado», señaló Eduardo.

«Ha sido un proceso complicado y va a seguir siendo complicado. Pero está bien, entero y saludable”, aseguró el actor.

Eugenio Derbez volvió a las redes sociales para externar su amor a su esposa Alessandra Rosaldo, quien cumplió 51 años el pasado 11 de septiembre, y para agradecerle todo su apoyo en ese momento tan difícil.

“Celebro y agradezco tu vida Alessandra Rosaldo. Tu amor, tu paciencia, tu lealtad, tu entrega y amor incondicional. Agradezco tus manos que sostienen las mías, sobre todo en momentos difíciles como estos. Gracias por caminar junto a mí, en las buenas y en las malas. Este año no puedo festejar tu cumpleaños como te lo mereces, pero celebro tu vida más que nunca. ¡Te amo infinito! Feliz cumpleaños princesa de mi cuento.».