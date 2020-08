Ex de Hayden Panettiere amenaza a la actriz con publicar videos íntimos

Brian Hickerson, amenazó con publicar videos privados y humillantes de la actriz después de que fuera arrestado.

Según los informes, el ex novio de Hayden Panettiere, Brian Hickerson, amenazó con publicar videos privados y humillantes de la actriz después de que fuera arrestado a principios de este año.

La expareja finalmente se separó cuatro meses después de que Brian fue arrestado por supuestamente golpear a Panettiere en la cara durante una discusión el Día de San Valentín en Jackson, Wyoming, y recientemente se le otorgó a la actriz protección una orden de restricción para protegerla tanto en Wyoming como en California.

Según fuentes , Hickerson “tuvo comunicación directa” con la ex actriz de Nashville a raíz de sus problemas legales, dijo una fuente a Us Weekly, durante la cual “amenazó con revelar cierta información si ella no retiraba los cargos”.

“Específicamente, amenazó con publicar videos íntimos de Panettiere”, agregó la fuente. El informe se da previo al juicio el lunes.

Hickerson, quien también fue arrestado en mayo de 2019 en relación con violencia doméstica en un incidente con Panettiere, ha sido acusado de intimidación de testigos en el caso en curso, ya que la semana pasada se emitió una orden de arresto por su delito grave en.

El mes pasado, fue acusado de ocho cargos más en el caso, con cuatro cargos graves de lesiones corporales a su cónyuge / pareja, incluidos dos cargos de asalto con un arma mortal y un cargo menor de agresión a un cónyuge / pareja.

Los documentos judiciales alegan que Hickerson había intentado ponerse en contacto con la estrella de Heroes en marzo y escaló a “una manera mucho más directa y amenazante hacia fines de junio”.

Hickerson “usó un lenguaje amenazante a lo largo de los textos y videos haciendo referencia a tener información que sería vergonzoso para Panettiere si se negara a retirar los cargos que se han presentado contra él”.

Él se declaró inocente en el caso inicial y niega las acusaciones. Hickerson enfrenta hasta 10 años de prisión si es declarado culpable.