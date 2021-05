Ex madrastra de Gael García Bernal mostrará su belleza en Only Fans

La viuda de José Ángel García anunció que compartirá provocadoras imágenes a través de la plataforma para adultos.

Bella de la Vega, quien fuera esposa de José Ángel García, anunció que compartirá provocadoras imágenes a través de la plataforma Only Fans.

La ex madrastra de Gael García Bernal no solo habla de rehacer su vida amorosa con una nueva pareja, sino que está dispuesta a ganar dinero en la plataforma dirigida al público adulto.

De la Vega quiere mostrar “su belleza al natural”, y así también ganar un dinero extra.

Al respecto de qué pensaría su difunto esposo, Bella relató que no tiene problema con la desnudez y su pareja siempre la apoyó en estos temas.

“Él tenía la ilusión de que yo posara para una revista de caballeros, entonces sé que tengo su aprobación, su venia y su consentimiento”.

“Él no veía mal que subiera fotos sexis porque no era celoso; mi esposo estaría orgulloso y le gustaría ver que la página me ayuda a sacar ingresos”.