Fallece el vocalista del grupo Bay City Rollers, Les McKeown

La banda alcanzó la fama en la década de 1970 con temas como ‘I Only Wanna Be With You’ y ‘Bye Bye Baby’.

El cantante Les McKeown, que lideró la banda Bay City Rollers en la década de 1970, murió a los 65 años de edad.

Su familia publicó en la cuenta de Twitter del cantante:

“Es con profunda tristeza que anunciamos la muerte de nuestro amado esposo y padre Leslie Richard McKeown. Actualmente estamos haciendo los arreglos para su funeral y pedimos privacidad después del impacto de nuestra profunda pérdida”.

McKeown abandonó el colegio con 15 años, en 1970, para formar una primera banda a la que llamó Threshold, y se unió en 1973 a Bay City Rollers, con 18.

Se mantuvo en el grupo hasta 1978, cuando el resto de componentes decidieron seguir un estilo new wave, aunque volvió a unirse en a ellos en diversas giras en las que rememoraron sus éxitos del pasado.

