Familia de Louis Tomlinson recuerdan a su fallecida hermana en su cumpleaños

Hermana menor del cantante murió en 2019 a los 18 años…

La hermana menor de Louis Tomlinson, Félicité Tomlinson, habría cumplido 21 años el 16 de agosto si estuviera viva. La adolescente murió a los 18 años de una sobredosis accidental. Aunque han pasado casi 3 años desde su fallecimiento, recibió mucho cariño de su familia en esta fecha tan especial.

La influenciadora Lottie Tomlinson, hermana del cantante de One Direction, compartió conmovedores mensajes en las redes sociales para recordar a Félicité.

“Mi querida hermanita y mejor amiga, hoy cumplirías 21 años. No hay un día en que no te extrañe. Extraño a mi hermana, pero extraño más a mi amiga. Tú eras la persona con la que hablaba de todo. Pienso en cómo estarías hoy, en lo que estarías haciendo. Pero en cambio, estás a salvo con mamá mirándonos a todos. Y hasta que nos volvamos a encontrar, te haré sentir orgullosa”.

Lottie también compartió en las historias de Instagram una cita de Morgan Harper Nichols que decía: “Pasar por cosas por las que nunca pensaste que pasarías te llevará a lugares a los que nunca pensaste que irías”.

Su padre, Mark Tomlinson, escribió: “Félicité Grace Tomlinson. Te he echado de menos un millón de veces, he llorado un millón de veces; si tan solo el amor pudiera salvarte, nunca habrías muerto. Si las lágrimas hubieran podido crear una escalera y un corazón roto pudiera abrir un camino, iría al cielo y te traería de vuelta. Nada duele más que perder a un hijo. Tu tiempo en la tierra fue demasiado corto y, sin embargo, hiciste tanto en tu vida. Tu corazón no tenía límites. Aún no superé la muerte de Fizzy y sé que nunca lo haré. Parte de mí murió ese día. Fizz era la chica más singular, un alma divertida y diferente, que se estaba convirtiendo en una mujer hermosa. Nunca hubiera podido lidiar con la pérdida que dejó Félicité sin el amor y el apoyo de mi esposa y mis hijos. Honro tu memoria hoy y todos los días con mi recuperación, mi hermosa niña “.

Su madre, Johannah Deakin, murió en diciembre de 2016 a la edad de 43 años, después de luchar contra la leucemia.