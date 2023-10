Francia Raísa lanza salsas picantes y recibe el apoyo de Selena Gomez

La cantante posó con la amiga que le donó un riñón para apoyarla en la promoción de sus salsas…

Selena Gomez y Francia Raísa, su mejor amiga que le donó un riñón hace unos años, reaparecieron juntas en las redes sociales y se rieron de los rumores de rivalidad entre ellas. Con outfits a juego y una camiseta que decía «No Beef, Just Salsa» [Sin pleito, solo salsa], Francia compartió algunas imágenes de las dos, días antes de lanzar su propia línea de salsas picantes.

Demostrando que siguen unidas, Selena aparece colaborando con su amiga en el lanzamiento de sus salsas de chile rojo y tomatillo verde, una alianza entre Raísa y la marca La Victoria.

El hecho de que Selena use la camiseta junto con Francia es una prueba de que apoya el nuevo emprendimiento de su amiga.

Fuentes cercanas a las actrices revelaron recientemente a la revista «OK!» que ellas volvieron a conectarse el año pasado después de algunos malentendidos.

Sobre las nuevas salsas de Raísa con La Victoria, la actriz de «How I Meet Your Father» afirma:

«De mi casa a la tuya. Esta salsa es un sueño hecho realidad para mí. Cuando dejé mi casa para perseguir mis sueños como actriz, me reconecté con mi herencia a través de la comida. Mi madre me enseñó la receta de salsa de mi abuela ¡Ahora mi mamá dice que podría ser mejor que el original! No importa dónde esté, un bocado de esta salsa me lleva de regreso a casa en Los Angeles. Estoy entusiasmada de asociarme con los creadores de la marca LA VICTORIA para compartir con ustedes un pedazo de la herencia de mi familia», dijo Francia.

BASTA DE CIBERACOSO

Francia Raísa, la amiga de Selena Gomez que le donó un riñón a la cantante en 2017, hizo un llamado sobre el acoso que ha estado recibiendo por parte de los seguidores de la artista en Internet. En entrevista con el programa TMZ Live, la actriz de la serie ‘How I Met Your Father’, reveló que ha sufrido por los comentarios de los internautas y que han sido muy dolorosos y difíciles para ella, afectando su salud mental y emocional.

En la conversación con el reportero Raísa dijo que Selena ya le pidió a sus fans que dejen de perseguirla, pero la situación de acoso continúa.

“Selena les pidió que pararan, pero no entiendo por qué no lo hacen”, lamentó.

La actriz también mencionó que trata de alejarse del ciberacoso y llevar una vida tranquila, enfocándose solo en las cosas positivas, pero dice que ‘hay comentarios que no puedes ignorar’.

Recordó a un hater que le dijo ‘espero que pierda el riñón que te queda’.

Actualmente, la actriz, que recientemente cambió de look, se puede ver en la serie de Star+, «How I Met Your Father».