Gal Gadot espera a su tercera hija con su esposo Yaron Varsano

La actriz había anunciado a inicio de marzo que esperaba su tercer hijo, confirmando ahora que será otra niña.

Gal Gadot ha compartido una buena noticia sobre otra dulce incorporación a su familia, revelando que está esperando a su tercera hija con su esposo Yaron Varsano.

La estrella de Wonder Women anunció que pronto dará la bienvenida a una tercera niña en su familia. Ella dio la feliz noticia durante su aparición en el episodio del jueves de ‘Live With Kelly And Ryan’.

La actriz de 35 años, durante la entrevista, habló sobre varios temas antes de que la conversación se volviera hacia su vida personal.

Gal Gadot, en respuesta a la pregunta del anfitrión sobre su plan para extender la familia, reveló que está esperando su niña número tres.

Los presentadores del programa felicitaron a la ex Miss Israel, y la actriz, con una sonrisa visible, continuó señalando que cualquier niño después del segundo sería mucho menos difícil de criar.