Hailey Bieber desmiente varias noticias sobre Justin Bieber

La esposa del cantante aseguró que la gente no sabe nada sobre ella y su pareja…

Hailey Bieber defendió su relación con su esposo Justin Bieber en una nueva entrevista esta semana. Ella participó como invitada en el último episodio de 4D con Demi Lovato y respondió a las mentiras que la gente inventa sobre ella y Justin.

“Tienes que saber cuál es la verdad detrás de todo. Hay tantas narrativas que flotan sobre mí, sobre él, sobre nosotros… Hay una gran narrativa que dice: ‘Justin no es amable con ella y la maltrata’. Está muy lejos de la verdad. Es todo lo contrario”, señala.

“Realmente tengo la suerte de decir que estoy con alguien que es extremadamente respetuoso conmigo, que me hace sentir especial todos los días. Entonces, cuando veo lo opuesto a eso, pienso, ‘¿Eh?’ Y todos los que nos conocen personalmente dirían lo mismo”, continuó.

“Si la mentira es, ‘Son miserables en su relación’. Bueno, la verdad es que literalmente nunca hemos estado más obsesionados el uno con el otro y nos divertimos mucho juntos”, dijo Hailey.

“Para ser honesta, es mi mejor amigo, así que a veces ni siquiera tienes que decir nada. A veces puedes simplemente estar ahí”, agregó.

Y a Hailey no le importa que se refieran a ella como ‘la esposa de Justin’:

“Cuando te casas con alguien que es muy conocido, también aceptas que muchas veces la gente dirá: ‘Oh, sí, esa es la esposa de bla, bla, bla’. No me molesta”, dijo. “Me molesta cuando la gente trata de tomarlo, darle la vuelta y decir: ‘La gente no sabría quién eres si no fueras su esposa’. Porque no estoy de acuerdo, lo siento, pero no estoy de acuerdo”, afirmó la modelo de 24 años.