Halsey anuncia que está embarazada de su primer hijo

En una explosiva publicación en Instagram, la cantante dejó desconcertados a sus fans con su anuncio sorpresa.

Halsey entusiasmó a sus fanáticos el miércoles, después de revelar que estaba embarazada de su primer hijo.

La cantante publicó algunas fotos de su sesión de maternidad y dejó a los fans desconcertados por su anuncio sorpresa de embarazo.

Junto con las fotos en las que hacía alarde de su creciente pancita, la cantante escribió: “¡Sorpresa!” junto con un biberón, un arco iris y un emoji de ángel.

También etiquetó al guionista Alev Aydin en la publicación, presumiblemente también revelando que él era el padre de su hijo.

Él comentó en la publicación, diciendo: “Corazón tan lleno, te amo, dulzura”.

“¡¡¡¡Te amo !!!!! ¡Y ya amo a este mini humano!” ella respondió.

Anteriormente había hablado sobre su lucha contra la endometriosis y habló sobre cómo se siente agradecida de tener todavía la maternidad en sus perspectivas futuras.

“Es lo más inadecuado que me ha pasado. Aquí estoy con esta vida fuera de control, y no puedo hacer lo único que me han puesto biológicamente en esta tierra para hacer. Entonces tengo que subir al escenario y ¿Ser este símbolo sexual de feminidad y empoderamiento? Es desmoralizador ”, había dicho durante una entrevista con The Guardian.

“[La maternidad] parece algo que me va a pasar. Eso es un milagro”, agregó.