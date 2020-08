Hijo de Kourtney Kardashian, Reign, se corta la cabellera luego de sufrir bullying

El pequeño de cinco años se afeitó el cabello, cambiando su larga cabellera por un buen corte de pelo.

El hijo de Kourtney Kardashian, Reign, se corta la cabellera luego de sufrir un trolleo debido a su larga cabellera rubia.

Compartiendo una foto de su nuevo peinado, la orgullosa mamá Kourtney, de 41 años, bromeó: “No estoy bien”.

El dramático corte de pelo se produce después de que Kourtney defendió el largo cabello de su hijo cuando fue atacado por trolls en línea.

Cuando un usuario de las redes sociales sugirió que Reign “realmente necesita cortarse el cabello”, Kourtney no se contuvo en su respuesta.

Ella aplaudió y escribió: “Realmente no debe preocuparse por los niños que no son suyos. Él es un niño feliz”.

La estrella de Keeping Up With The Kardashians elogió el peinado de su hijo, alegando que el chico tenía el “cabello más hermoso de la Tierra”.

Invitando a un debate, ella desafió: “Cualquiera que diga lo contrario ABCDEFG”.

Reign es el hijo menor de Kourtney con su ex Scott Disick, con quien comparte además a su hija Penélope, de ocho años, y su hijo Mason, de 10.