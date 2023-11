Ingrid Coronado se sincera sobre Fernando del Solar

La conductora afirma que su separación fue ‘la experiencia más injusta de su vida’…

Ingrid Coronado habló sobre su separación del fallecido Fernando del Solar, con quien estuvo casada de 2008 a 2015. La conductora mexicana aseguró que su separación fue «la experiencia más injusta de su vida» por todo lo que se decía de ella en medios de comunicación, y que además pasó cuando ella estaba viviendo una crisis financiera: «Llegó un momento en que tenía 357 pesos en mi cuenta», confesó la artista.

La conductora también respondió a sus haters que la acusan de hablar de Fernando del Solar sólo porque ya falleció y no tiene como defenderse, pero ella sostuvo que desde que él se encontraba con vida ella ya había dado declaraciones para contar su versión de los hechos.

«Yo no me esperé a que él no estuviera, yo lo hice desde el principio, lo que pasa es que nadie me creyó», señaló.

La exintegrante del grupo Garibaldi dijo que la percepción sobre ella cambió gracias a que han visto lo que ha hecho de su vida, como ha enfocado su trabajo a dar este tipo de contenido, de conferencias para apoyar y empoderar a las mujeres.

Además dijo que no le preocupaba lo que sus hijos podrían escuchar sobre ella. «A mis hijos los blindé para que no estuvieran con este tipo de información que les podía hacer daño», recalcó Ingrid.

Los periodistas le cuestionaron si recordaba a Fernando del Solar e indicó que lo recuerda todos los días porque lo ve en sus hijos. Precisó que lo que sus hijos tienen de él son todas las cosas que hicieron que ella se enamorara del querido conductor argentino.