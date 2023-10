Issabela Camil demandó a Netflix por la serie de Luis Miguel

La actriz ha presentado una demanda exigiendo a la plataforma, una compensación financiera…

La actriz Issabela Camil, hermana de Jaime Camil y esposa de Sergio Mayer, ha presentado una demanda en México contra Netflix, según ha confirmado la prensa local. Camil, cuyo nombre real es Erika Ellice Sotres Starr, está exigiendo a la plataforma de streaming, una compensación de 40% de las ganancias netas generadas por la serie, por lo que considera el uso no autorizado de su imagen en la exitosa serie biográfica de Luis Miguel.

En la serie, Issabela fue interpretada por la actriz Camila Sodi, y se ve involucrada en escenas de alto contenido s3xual con el personaje de Luis Miguel, interpretado por Diego Bonetta.

De acuerdo con el diario El Imparcial, la esposa de Mayer ha alegado que estas escenas y la perspectiva dada a su personaje en la serie han dañado su imagen y reputación.

Esta es la segunda vez que Issabela presenta una demanda similar, sin embargo, la primera fue desestimada por un juez federal, argumentando que el caso debía ser atendido por los juzgados locales de la Ciudad de México.

MUCHA FICCIÓN

Michelle Salas declaró hace un tiempo, que no todo lo que se ve en la serie de Luis Miguel es lo que en realidad pasó entre ellos, pero acepta que la historia tiene que tener algo de ficción.

La hija mayor del cantante dio sus impresiones acerca de la exitosa serie de Netflix: “He visto algunos capítulos, y claro, cuando una ve su vida interpretada por alguien que no eres tú, hay sentimientos encontrados. Si algún día decido contar mi realidad, ese día cambiarán muchas cosas. Pero creo que todavía no es el momento”.

“Entiendo que ella es una actriz a la que le dieron un guión, hizo su trabajo de investigación, y desde su punto de vista hace su mejor versión. Eso no significa que las cosas sean necesariamente así, también hay mucha ficción. Muy poca gente conoce cómo es mi vida realmente, y cómo sucedieron o no las cosas; repito, siempre he sido muy cuidadosa y protectora de mi privacidad y de mi familia”.

Según reveló Michelle, de su padre aprendió la disciplina en el trabajo y la discreción, algo que también aprendió de su mamá Stepahnie Salas.