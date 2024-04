Ivonne Montero se asusta con reacción alérgica

La actriz reveló la situación en su cuenta de Instagram…

Ivonne Montero provocó un gran susto a sus seguidores en redes sociales, ya que en una fotografia mostraba una deformación en la boca.

En la fotografía publicada en Instagram, a la actriz se le ve una tremenda hinchazón en el labio superior, y comentó al respecto:

“¿Pueden creerlo? Así terminó mi día anoche, el doctor me comentó que eso no fue un piquete de insecto, sino una reacción alérgica a un alimento que ingerí», señaló.

«La verdad no soy alérgica a nada, me extrañó muchísimo, además de pensar lo peligroso que puede ser, pero con el medicamento que me indicó, todo volvió prácticamente a la normalidad”, dijo.

La ganadora de la segunda edición de la Casa de los Famosos agradeció así a sus seguidores que le expresaron su preocupación:

“Gracias por todos los mensajes que me enviaron….LOS AMO TANTO!”.