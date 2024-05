Ivonne Montero ya tiene a su ganador de ‘La Casa de los Famosos’

La actriz no quiere que Maripily gane el reality de Telemundo…

Ivonne Montero revela quién es su favorito para llevarse el premio en ‘La Casa de los Famosos’.

La actriz mexicana fue la triunfadora en la segunda temporada del popular reality de Telemundo, y comentó acerca de Rodrigo Romeh a tan solo unos días del final del show:

“Lo veía muy tranquilo, como que no brillaba, y de repente empezó a tomar fuerza, me gustaron muchísimo ciertos enfrentamientos que tuvo con Maripily, ella intentó que él perdiera la cordura, pero no lo logró”, dijo.

A su vez, Ivonne dejó ver que no le gustaría ver coronada a Maripily como la ganadora:

“Se volvió una pieza tóxica dentro de la casa… que ha dado contenido, sí, funciona, pero no es el tipo de personalidades que deben ganar”.

Montero también arremetió en contra de Cristina Porta, y esto dijo acerca de ella y de Maripily:

“Ellas tienen cosas muy valiosas… indiscutiblemente, son mujeres fuertes, con decisión, coraje, se saben defender, pero desde mi punto de vista tienen un alto grado de intolerancia, poca paciencia y se vuelven conflictivas”.