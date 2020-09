Jennifer Aniston consideró dejar Hollywood antes de ‘The Morning Show’

La actriz estaba decepcionada después de haber participado en un “horrible proyecto sin preparación”.

Jennifer Aniston consideró seriamente retirarse de Hollywood antes de conseguir el éxito televisivo “The Morning Show”, después de una experiencia horrible en un “proyecto sin preparación”.

La estrella de Friends hizo su regreso a la pantalla chica en la serie dramática de Apple TV + el año pasado, y admite que su papel nominado al Emmy como periodista de un programa de desayuno la salvó de dejar el mundo del espectáculo por completo.

Aniston compartió la sorprendente noticia durante una entrevista con sus amigos actores Jason Bateman, Will Arnett y Sean Hayes en su podcast Smartless, confesando: “Los últimos dos años, eso y dejar de fumar ha cruzado por mi mente, algo que nunca antes había pasado …”

“Sucedió antes de ‘The Morning Show'”, explicó. “Fue después de un trabajo que había terminado y era como, ‘Woah …, eso me quitó la vida, y no sé si esto es lo que me interesa ya’, y tenía esta fantasía de solo alejarme …”

Aniston no mencionó la película que casi la llevó a la jubilación, pero afirmó que el guión no estaba listo para el rodaje y compartió: “Fue un proyecto sin preparación… Todos hemos sido parte de ellos, y siempre decimos , ‘¡Nunca más, nunca más …!’ ”

Sus comentarios llevaron a la estrella de Ozark, Bateman, a alentar a la actriz a trabajar más detrás de la cámara, insistiendo en que sería una gran directora.

“Es por eso que siempre te presiono para que dirijas porque eres tan profesional y tan responsable, y eres tan consciente de cómo se hace y puedes brindar un gran liderazgo para ese gran grupo de personas…”, dijo.

“Soy un gran admirador de tus habilidades. Espero que te subas a la silla (de dirección)”.

“Me encantaría saltar más en esa silla, lo disfruto mucho”, respondió Aniston, y agregó que le encantaría tomar el diseño de interiores como una carrera alternativa si alguna vez decide dejar la industria del espectáculo.

Hasta la fecha, Aniston solo se ha desempeñado como directora en tres proyectos: dos cortometrajes y un segmento de la película para televisión de 2018 “Five”, una antología que explora el impacto del cáncer de mama en la vida de las personas.