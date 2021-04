Jennifer Connelly comparte cómo Tom Cruise la ayudó a superar el miedo a volar

La actriz originalmente no iría a volar en Top Gun: Maverick, hasta que se subió en un avión tripulado por Cruise.

La actriz Jennifer Connelly compartió cómo Tom Cruise la ayudó a superar su miedo a volar.

La mujer de 50 años habló en el programa de Graham Norton con sus coprotagonistas de Top Gun: Maverick, Tom Cruise y Miles Teller, y explicó cómo el actor de Mission: Impossible la ayudó a superar su miedo a volar para la próxima película.

“Lo que temía decirle a Tom en ese momento era que recientemente había decidido pensar en mí misma debido a un miedo realmente paralizante a volar que había sufrido durante años”, le dijo al presentador Graham Norton.

“Así que originalmente, cuando me inscribí para hacer la película, mi personaje no iría a volar. Mi personaje estaba en tierra, ella estaba en el agua, nunca en el aire”.

“Cruise me dijo ‘Jen, ¿alguna vez has estado en un avión como este antes?’ Yo estaba como, ‘No, no lo he hecho, Tom. Es increíble’. Él me dijo: ‘¿Alguna vez has hecho un vuelo acrobático antes?’ Empecé a ponerme nervioso. “No, ¿por qué? ¿Voy a hacer algo?” Él dice: ‘Va a ser muy elegante. Muy elegante. Rollos muy elegantes. Va a ser agradable y fácil’ “, relató la actriz entre risas.

“Así fue como me enteré de que iba a estar en el P-51 con Tom piloteándolo”, concluyó la estrella.