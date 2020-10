Johnny Depp sabrá si gana o pierde demanda el próximo 2 de noviembre

Un tribunal pronunciará su sentencia sobre el caso de difamación del actor de Hollywood Johnny Depp contra un periódico británico.

El juez Andrew Nicol pronunciará su sentencia sobre el caso de difamación del actor de Hollywood Johnny Depp contra un periódico británico el lunes.

La sentencia se dictará de forma remota debido a las restricciones de COVID-19.

El actor de 57 años demandó a News Group Newspapers, editores de The Sun, y a uno de sus periodistas, Dan Wootton, por un artículo de 2018 que decía que había sido violento con su ex esposa Amber Heard.

Tanto Depp como Heard prestaron testimonio ante el juez durante una audiencia de tres semanas en el Tribunal Superior de Londres, dejando al descubierto sus tempestuosas vidas privadas y haciendo acusaciones de abuso doméstico grave, consumo de drogas y aventuras amorosas.

Depp dijo al tribunal que nunca fue violento con su ex esposa, que ella estaba mintiendo y que lo había atacado en numerosas ocasiones. Añadió que perdió la punta de un dedo después de que ella le arrojara una botella de vodka durante una feroz pelea.

Heard dijo que Depp se convertiría en un alter ego celoso, “el monstruo”, después de darse atracones de drogas y alcohol. A menudo había amenazado con matarla, dijo en las audiencias, detallando 14 ocasiones de violencia extrema cuando dijo que el actor la estranguló, golpeó, abofeteó, golpeó en la cabeza, estranguló y pateó.

La pareja se conoció mientras hacía “The Rum Diary” en 2011 y se casó en febrero de 2015, pero Heard solicitó el divorcio 15 meses después.

El juez tiene que decidir si el artículo de Sun causó un “daño grave” a la reputación de Depp y si las acusaciones hechas por el periódico eran sustancialmente ciertas.

Si el actor gana, sus abogados han argumentado que tendría “derecho a una indemnización muy sustancial, ya que solo una indemnización sustancial puede comenzar a compensarlo por el daño y la angustia que han tenido las terribles acusaciones ​​y “castigar la mentira “.

Dijeron que en la práctica había un límite para los daños generales de entre 300,000 y 325,000 libras (US$ 391,000- US$ 423,600), pero argumentaron que Depp también debería recibir daños agravados, diciendo que la respuesta de The Sun a su reclamo se había sumado al “daño, angustia y necesidad de reivindicación”.

Si pierde, su reputación se verá seriamente dañada y podría tener dificultades para conseguir papeles importantes en el futuro, dicen los comentaristas.

Además de la acción de Londres, Depp también presentó una demanda por difamación de US$50 millones de contra Heard en un tribunal de Virginia por un artículo de opinión que escribió en The Washington Post.