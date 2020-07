Julio Preciado está nuevamente hospitalizado con preocupantes problemas de salud

Una infección en los testículos y una neuropatía cardíaca han llevado a preciado a internarse una vez más.

Julio Preciado fue hospitalizado nuevamente, esta vez presentando una infección testicular y una neuropatía cadíaca.

El cantante dijo al programa ‘Ventaneando’: “Me siento mal conmigo mismo, porque no salgo de una para meterme en otra. Tuve una infección que se encapsuló otra vez, en los testículos, afortunadamente todo salió bien. También empecé a tener problemas respiratorios y salió un poquito de agua en los pulmones. Se complicó más por una neuropatía cardíaca. La semana pasada hice una canción, y a la mitad ya me estaba ahogando, y estaba temiendo ya no poder volver a cantar”.

Preciado se encuentra internado en un hospital de la ciudad de Guadalajara, y su médico Julio Ramos reveló el tiempo que le llevará al intérprete este tratamiento al que fue sometido: “Probablemente se quede 3 o 4 semanas para darle una terapia de rehabilitación pulmonar”.