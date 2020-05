La actriz no admite que la critiquen por salir y divertirse, y “no esperar la menopausia en casa tejiendo a ganchillo”.

Kate Beckinsale ha criticado el doble rasero en Hollywood, después de recibir críticas por salir y divertirse en lugar de quedarse en casa “anticipando la menopausia” y “tejiendo a ganchillo”.

La actriz de 46 años se ha ganado una buena reputación por sus conquistas recientes que incluyen al comediante Pete Davidson y al cantante Goody Grace.

Pero en una nueva entrevista con la revista Women’s Health, Kate criticó la forma en que se perciben sus salidas nocturnas, insistiendo en que no hay nada de malo en “vivir la vida de una manera razonablemente respetuosa”.

“Puede ser un acto político, un poco por ser una mujer mayor de 32 años que se divierte en absoluto”, explicó. “Y con eso, no me refiero a consumir drogas, beber y divertirme, porque nunca lo hago, sino salir y no decir: ‘Dios mío, me voy a sentar en casa y anticipar la menopausia mientras tejo con ganchillo’. Eso es ridículo para mí”.

“Y soy testigo de que los hombres constantemente hacen lo que quieren, ya sea en las relaciones, o decidiendo comprar una moto o hacerse un tatuaje. No son cuestionados: ‘¿Por qué no ha tenido más hijos?’ O ‘¿Alguna vez va a decidir convertirse en padre?’ O ‘¿Por qué ha tenido tantas novias?'”

Más adelante en la entrevista, Kate, que está divorciada del director Len Wiseman, sugirió que las personas casadas podrían llevarse mejor si viven separadas.

“Creo que a más personas les iría bien casarse si no tuvieran que vivir en la misma casa”, reflexionó. “Estar casado es algo fácil, pero vivir con la persona es demasiado, porque es común que subyuguemos mentalmente nuestras necesidades a cualquier otra persona que esté en la sala “.