Kendall Jenner quiere tener hijos “desesperadamente”

A la modelo de 25 años se le ha despertado el instinto maternal tras oficializar su romance con Devin Booker.

La modelo de 25 años es el único miembro de la familia Kardashian / Jenner que actualmente no tiene hijos, pero eso podría cambiar pronto, ya que admitió que está ansiosa por convertirse en madre.

En un tráiler de la última temporada de “Keeping Up with the Kardashians”, que se estrena el 18 de marzo, Kendall dijo: “Quiero mucho a los niños. Pronto también “.

Kendall ha hablado de haber tenido “fiebre” de bebés en el pasado, pero también ha dicho que le gusta interpretar el papel de tía a los hijos de sus hermanas, porque puede devolvérselos a sus padres cuando se cansa de cuidarlos.

Hablando en 2019, dijo: “Algunos días, estaré allí y diré, ‘Oh, Dios mío, creo que está sucediendo. Creo que tengo fiebre de bebés’. Sin embargo, la mayoría de los días, pienso:”Esto es demasiado. Es cansado el jugar con ellos. Solo diré, ‘Ve con tu mamá’ “.

Y en 2018, explicó: “Quiero esperar un poco más para tener mis propios hijos. Pero es increíble porque tengo todos estos pequeños bebés con los que jugar, así que puedo jugar con ellos y luego simplemente devolvérselos. Todos son realmente lindos “.

El cambio de opinión de Kendall cuando se trata de tener hijos propios se produce cuando hizo oficial su romance con la estrella de la NBA Devin Booker en Instagram el mes pasado.

La pareja había estado vinculada desde abril del año pasado, pero llevó su relación al siguiente nivel en el Día de San Valentín de este año, cuando Kendall publicó una linda foto de la jugadora de los Phoenix Suns abrazándola sobre la superficie de la cocina.

Y más tarde se informó que su famosa familia le dio al romance su sello de aprobación.

Un informante dijo: “Lo que al principio parecía una conexión divertida, ahora es una relación.

“Son exclusivos y Kendall está muy feliz con Devin”.

“Y su familia piensa que él es genial. Incluso fue invitado a la celebración del 40 cumpleaños de Kim [Kardashian West] en Tahití”.