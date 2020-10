Khloe Kardashian confirma el diagnóstico de Covid-19 en sinceras escenas de Keeping Up With the Kardashians

La madre de True tuvo que aislarse del resto de su familia mientras que luchaba contra el virus, del que se contagió hace algunos meses.

Khloe Kardashian revela su batalla con COVID-19 en nuevas imágenes de Keeping Up With the Kardashians de esta semana.

La última temporada del reality show familiar toma un giro muy oscuro en la entrega del viernes (30 de octubre), cuando las Kardashian se ven obligadas a distanciarse socialmente de Khloe mientras su salud empeora.

Un clip de vista previa, muestra imágenes de vlog filmadas por Khloe desde su lecho de enferma mientras luchaba contra el COVID-19 a principios de este año.

“Me acabo de enterar de que tengo Corona”, dice. “He estado en mi habitación. Va a estar todo bien, pero estuve muy mal por un par de días. Vómitos y temblores, calor y frío”.

“Sufro de migrañas, pero este fue el dolor de cabeza más loco. No diría que fue una migraña. La tos, mi pecho ardía cuando tosía … Mi garganta todavía no está completamente recuperada”.

Khloe termina su vlog con una nota esperanzadora, diciendo: “Déjame decirte, todos vamos a superar esto”.

Su media hermana, Kylie Jenner, fue noticia en los primeros días de la pandemia cuando donó $ 1 millón para ayudar a apoyar a los trabajadores de la salud en primera línea.