Khloe Kardashian está “increiblemente feliz” al lado de Tristan Thompson

La socialité reavivó recientemente su romance con la estrella de la NBA de 29 años, con quien tiene una hija de dos años, True.

Khloe Kardashian está “increíblemente feliz” tras reconciliarse con el padre de su hija True, el basquetbolista Tristan Thompson.

La estrella de ‘Keeping Up with the Kardashians’ reavivó recientemente su romance con la estrella de la NBA de 29 años, con quien tiene una hija de dos años, True, y en medio de rumores de que ahora están buscando una casa juntos para tener un “nuevo comienzo” en su relación.

Fuentes cercanas a la socialité dicen que Khloé “no podría estar más feliz”.

Una fuente afirmó: “A pesar de que Khloe trata de mantener su relación más privada, está gran parte del tiempo con Tristan. Y está increíblemente feliz. Están buscando una casa juntos en Los Ángeles para comenzar de nuevo”.

Khloe, de 36 años, se separó de Tristan en 2019 cuando ete besó a Jordyn Woods en una fiesta en febrero de ese año mientras estaba en una fiesta.

Pero las fuentes dicen que la estrella de los Cleveland Cavaliers ha demostrado que ha “cambiado”, y Khloe está dispuesta a dejarlo volver a su vida para “mantener unida a su familia”.

La fuente agregó a la revista People: “En los últimos meses, Tristan realmente le ha demostrado a Khloe que él ha cambiado. Es un padre y una pareja increíble. Khloé siempre tuvo la esperanza de que Tristan se recuperara. Ha sido muy importante para ella mantener su familia junta por el bien de True “.

Se informó que la pareja reavivó su romance a principios de este mes después de meses de especulaciones.