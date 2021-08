Khloe Kardashian revela qué hace para mantener su mente sana

La empresaria está constantemente presumiendo su vida saludable en las redes sociales…

Khloe Kardashian reveló a través de sus stories de Instagram que se ejercita no solo para mantenerse sana, sino también tener su mente en su lugar.

No es nuevo que la empresaria muestre su estilo de vida saludable en sus redes sociales, pero esta vez explicó que hacer ejercicio físico es la mejor terapia que hace.

Esta semana, después de volver a mostrar parte de su rutina de ejercicios en Instagram, Khloe justificó que el entrenamiento es parte de su terapia para ayudarla a mantener la ‘cabeza en su lugar’ en momentos difíciles.

Recientemente comentó:

“¡Feliz domingo a todos! Normalmente no hago ejercicio los domingos, pero me perdí algunos días la semana pasada debido a una apretada agenda, y utilizo mis entrenamientos como una forma de terapia, así es que me mantengo animada”, explicó.

“Siento que necesito mantener mi mente en otro lado ahora mismo…”, justificó, quizá tras haberse separado nuevamente del padre de su hija True, Tristan Thompson.

Khloe y Tristan terminaron su relación una vez más en junio después de reconciliarse durante la pandemia el año pasado. El motivo de la separación fue, supuestamente, traición.