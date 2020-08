Khloé Kardashian y Tristan Thomposon están cada vez más cerca de la reconciliación

Scott Disick es quien ha revelado de maneras muy sutiles que Tristan desea regresar con Khloé.

La relación entre Khloé Kardashian y Tristan Thomposon está siendo uno de los rumores que rodean al famoso clan, ya que se asegura que podrían reconciliarse como pareja.

En el reality familiar ‘Keeping Up With The Kardashian’s’ se ha documentado los intentos del jugador de los Cavaliers de Cleveland, en reconquistar a Khloé, y conseguir una nueva oportunidad para vivir en familia junto a su pequeña True, y que su ex pareja olvide las infidelidades y escándalos que los separaron días antes de que su hija naciera.

Scott Disick es quien ha revelado de maneras muy sutiles que Tristan desea regresar con Khloé, y prueba de ello es que en una de las sensuales fotografías que ha publicado su ex cuñada escribió: “@realtristan13 es un hombre afortunado”, dejando así abierta la posibilidad de que la ex pareja esté en ese proceso, además de que Tristan ofreció su casa de Los Ángeles, para que Klhoé y True se queden unos días, mientras se termina una remodelación en la casa de Khloé.