Khloe Kardashian y Tristan Thompson estarían trabajando en su “segundo bebé”

En un nuevo avance de su reality show, se puede ver a la pareja discutiendo sobre el tiempo de tener otro bebé.

El historial de citas de Khloe Kardashian y Tristan Thompson es un torbellino conocido por muchos, sin embargo, parece que podrían encontrarse a mitad de camino para dar un giro de 180 grados , con un segundo bebé.

La conversación en torno a su segundo hijo comenzó después de que un nuevo avance de Keeping Up With the Kardashians arrojara la bomba más grande a los fanáticos.

En el clip se podía escuchar a la estrella de reality y madre de una niña, True, diciéndole a Tristan: “Siento que es hora de tener otro hijo”.

Las noticias detalladas sobre su deseo de expandir la familia llegaron a través de una fuente cercana a E! News y, según esta fuente, “Khloé conoce el valor de los hermanos y de crecer en una casa llena de niños y quiere eso para True. Es algo por o que han estado trabajando durante un tiempo “.

Si bien la pareja aún no ha profundizado en el comentario, las fuentes señalan que “Tristan apoya mucho a Khloe y hará que esto suceda. Va con ella a las citas con el médico y escucha sus sentimientos. Está muy involucrado e invirtiendo en el futuro de su familia junta “.

