Khloe Kardashian y Tristan Thompson hacen caminata juntos

A pocos días que Scott Disick dijera que Khloe y Tristan estaban juntos de nuevo, la pareja parece confirmarlo.

La semana pasada, Scoot Disick confirmó que Khloe Kardashian y Tristan Thompson han reavivado su romance.

Y el miércoles, Khloe, de 36 años, y Tristan, de 29, demostraron que de hechoestán juntos cuando fueron vistos disfrutando de una caminata juntos en Malibu Hills.

Los padres de True, de dos años, se mantuvieron cerca durante su excursión mientras disfrutaban de un poco de aire fresco y de la naturaleza con el equipo de cámara de Keeping Up With The Kardashian, que lo documentaba.

Khloe, de 36 años, se puso unos leggings negros con una chaqueta con cremallera a juego y se puso una mascarilla con sus cabellos morenos hacia atrás.

Tristan, que juega para los Cleveland Cavaliers, permaneció cerca de ella con una enorme sonrisa en su rostro, y sin máscara; lució una camiseta blanca y negra con pantalones cortos y una gorra de béisbol.

El viernes, Khloe compartió una foto sensual de sí misma portando la colección de bikini Good American.

Scott usó los comentarios y escribió que Tristan ‘es un hombre afortunado’, aparentemente confirmando su relación.

Su comentario se produce semanas después de que la estrella de reality show negara que hayan vuelto.